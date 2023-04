DSİ Genel Müdürü Akca’nın, “Büyük boyutlu can ve mal kayıplarına yol açan taşkınların giderek daha sık yaşanmaktadır. Bizler yaşanan bu can ve mal kayıplarını minimum seviyeye indirmek için yeni bir ‘Taşkın Yönetim Planı’ üzerinde çalışıyoruz” açıklamasına karşı İYİ Parti Sungurlu İl Genel Meclis Üyesi Ercan Şahin bir açıklama yaptı.

Ayrımcılık yapılıyor deyince bize kızıyorlar diyen Ercan Şahin, “Dere ıslahını Sungurlu halkı 2014 yılından beri ne zaman yapacaklar diye beklemektedir. Kimse memleketimi ötekileştiremez. En azından sizlere oy veren Ak partili kardeşlerinizin yaşam hakkını elinden almayın. Hadi bizi ötekileştiriyorsunuz, bari kendi seçmeninizi onure edin. Bir an önce derelerimizin ıslah projesini hayata geçirin ki sizin seçmeniniz de arkalarında, yanlarında vekil ve il başkanı olduğunu bilsin” ifadelerini kullandı.

(Volkan SINAYUÇ)