Sungurlu OSB’de faaliyet gösteren silah ve mühimmat üreticisi ARCA Savunma ile Gold Force Barut Fabrikası’nı ziyaret eden Bakan Kacır, her iki tesisin de Türkiye’nin mühimmat ihtiyacının karşılanması ve savunma sanayi ihracatının artırılması açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Ziyaret kapsamında tesislerin altyapısını yerinde incelediklerini belirten Bakan Kacır: “Bu tesislerin büyümesine yönelik planları yatırımcılarımızla birlikte değerlendirdik” dedi.

Bakan Kacır, doluluk oranı hızla artan Sungurlu OSB’nin ek alanla genişletilmesine yönelik çalışmaları yakından takip ettiklerini söyledi. Genişleme sayesinde bölgede yatırımların daha da artacağını ifade etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Anadolu şehirlerinde yeni sanayi yatırımlarını teşvik etmek için yoğun çaba gösterdiklerini belirten Kacır, “Anadolu şehirlerinin yeniden yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın merkezi olması adına ‘Yerel Kalkınma Hamlesi’ programını kararlılıkla sürdürüyoruz” diye konuştu.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR