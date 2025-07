Liselere Giriş Sistemi (LGS) Sınavı’nda 500 tam puan alarak Türkiye Şampiyonu olan Sungurlu İmam Hatip Ortaokulu’ndan Abdullah Can Kaya, Okul Müdürü Erdal Ekin tarafından çeyrek altın ile ödüllendirildi.

Sungurlu İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Erdal Ekin, “Öğrencimiz Abdullah Can Kaya'yı tebrik ediyoruz. Bu başarı da birinci kural öğrencimizin akıllı telefondan ve dijital oyunlardan uzak durması, böylece akıllıca hareket etmesidir. İkincisi ise asıl olan disiplinli çalışma ve devamlılıktır. Bu vesile ile öğrencimiz Abdullah Can Kaya'yı ve ailesini tebrik ediyoruz. Emeği geçen okul idaremize, öğretmenlerimize ve diğer okul personellerimize canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi