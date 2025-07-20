Ticari araç sürücülerine özel psikoteknik değerlendirme artık Sungurlu’da Akçay Mahallesi Çankırı yol yarımında hizmet verecek. İlçede ilk ve tek olan merkez, zaman kaybetmeden yasal zorunluluğunuzu yerine getirmenizi sağlıyor.

Serkan Uzunkaya deneyimli kadroları ile vatandaşların hizmetinde olduklarını söyleyerek, “Sürücülerin dikkat, refleks, muhakeme ve stresle başa çıkma gibi becerilerini ölçen bu belge, ticari araç kullanan herkes için zorunludur. Şehir içi-şehirlerarası taşımacılık, Servis ve yolcu taşımacılığı, Yük taşımacılığı yapan sürücüler için Psikoteknik belgesi olmayan sürücülere cezai işlem uygulanabilir. Siz de ceza riskine girmeyin, belgenizi zamanında alın!” dedi.

Uzunkaya, işletmelerinin Sungurlu’nun merkezinde bulunduğunu ifade ederek, hızlı ve güvenilir değerlendirme süreci, aynı gün sonuç ve raporlama ile hizmetlerinin olduğunu aktardı. Serkan Uzunkaya, Psikoteknik belgesi yanında, galericilik yetki belgesi, emlak yetki belgesi, MYK yetki belgeleri ve itfaiyecilik belgesi de verdiklerini vurguladı.

Muhabir: Haber Merkezi