Sungurlu OSB’de yapılması planlanan jandarma hizmet binasının inşaat çalışmaları, ARCA Savunma Sanayi A.Ş. ile imzalanan protokol çerçevesinde başlatıldı.

Sungurlu OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, inşaat alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Alanda görevli teknik personelle de görüşen Kaymakam Köksal, çalışmaların hızlı, etkin ve planlanan takvime uygun şekilde tamamlanması için gerekli talimatları verdi.

Köksal, sürece katkı sağlayan tüm kamu kurumlarına, özel sektör paydaşlarına ve teknik ekibe teşekkür ederek, jandarma hizmet binasının en kısa sürede tamamlanarak Sungurlu’ya kazandırılacağını ifade etti.

Muhabir: Haber Merkezi