Toplantıda, Sungurlu OSB'nin yeni Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri ve Organize Sanayi Bölgesi Üst Kurulu (OSBÜK) Üye Temsilcileri seçildi.

Yeni seçilen tüm kurul üyelerini tebrik ederek, çalışmalarında başarılar dileyen Vali Çalgan, bu yeni dönemin Sungurlu OSB için hayırlı ve verimli olması temennisinde bulundu.

Sungurlu OSB; % 74 İl Özel İdaresi, % 20 Sungurlu Belediyesi ve % 6 oranında Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından temsil ediliyor. Bu yapı çerçevesinde yeni yönetim; Yönetim Kurulu Başkanı Vali Ali Çalgan, Başkan Vekili Kaymakam Mutlu Köksal, Yönetim Kurulu Üyeleri Belediye Başkanı Muhsin Dere, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İlhan Ambarkütükoğlu ile İl Özel İdare Genel Sekreteri Recep Cıplak’tan oluştu.

Yeni yönetimle birlikte, OSB’nin genişleme çalışmalarının yakından takip edilmesi ve sanayi bölgesinde planlanan yatırımların hız kazanması bekleniyor.

Muhabir: Haber Merkezi