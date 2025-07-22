Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere’nin girişimleriyle 15 Kasım 2024 tarihinde temeli atılan Yukarı Sanayi Sitesi’ndeki 28 adet toplu iş yerinin inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.

Yukarı Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren esnafların ihtiyacına yanıt verecek şekilde planlanan iş yerlerinin, bölgeye hem ekonomik hem de yapısal katkı sağlaması bekleniyor.

Projenin ilerleyişiyle ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Muhsin Dere, inşaatların planlanan takvime uygun şekilde sürdüğünü ve 2025 yılı Aralık ayında tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Muhabir: Haber Merkezi