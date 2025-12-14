Çorum’da hububat üretiminin verim ve kalitesini korumak amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından sonbahar sürvey çalışmaları aralıksız sürüyor.

Özellikle süne ve kımıl zararlısının gelecek yılki etkilerini önceden tespit etmeye yönelik yürütülen çalışmalar, kışlak alanlarında titizlikle devam ediyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri yapılan sürveylerle kışlaklardaki zararlı yoğunluğunun belirlendiğini, popülasyonun yıl içerisindeki olası etkilerini değerlendirdiklerini ve bahar döneminde uygulanacak mücadele yöntemlerinin planlanması için erken veri oluşturduklarını ifade etti.

Kurum yetkilileri üreticilerin sürdürülebilir, kaliteli ve sağlıklı üretim yapabilmesi için her koşulda sahada olduklarını vurgulayarak, amaçlarının zararlılarla etkin mücadeleyi zamanında gerçekleştirip verim kayıplarını en aza indirmek olduğunu belirtti.

Açıklamada, “Tarımda güçlü yarınlar için sahadayız” mesajı verilerek bölge tarımının geleceğinin güvence altına alınmasının öncelik olduğu kaydedildi.

