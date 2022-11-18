Eczacı Kadir Said Alp Sünbülcü’nün sahibi olduğu Sünbülcü Eczanesi törenle açıldı.

Gülabibey Mahallesi Ata Caddesi Ata Aile Sağlık Merkezi yanında bulunan Sünbülcü Eczanesi’nin açılışı saat 13.30’da Cuma Namazı sonrasında yapıldı. Açılışa Çorum Eczacı Odası Başkanı Ecz. Şefkat Güler, Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

2021 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nden mezun olduğunu belirterek Çorum’un tanınmış eczacılarından Atilla Sular’ın sahibi olduğu Sular Eczanesi’nin yerinde faaliyet göstereceklerini belirten Sünbülcü tüm Çorumlulara bugünden itibaren hizmet vermeye başladıklarını söyledi.

Çok sayıda davetlinin katıldığı açılış dua edilmesi ve kurdela kesiminin ardından ikramlarla devam etti.



(Volkan SINAYUÇ)