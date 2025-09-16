Yağlı güreş sezonunun 59.organizasyonu olan Suluova Yağlı Güreşlerinde farklı boylarda 450 güreşçi er meydanına çıkarken, 23 başpehlivan kol bağladı. İsmail Balaban, Recep Kara, Fatih Atlı, Cengizhan Şimşek, Serhat Gökmen ve Mustafa Doğan Özkaya gibi Kırkpınar güreşçilerinin de katıldığı organizasyonda rakiplerini bir bir yenen Çorum Belediye Spor Kulübü güreşçisi Bekir Eryücel ve Samsunlu pehlivan Serhat Balcı finale kaldı.

Bekir Eryücel, çekişmeli geçen müsabakayı kazanarak şampiyonluğunu ilan ederken, altın kemerin de sahibi oldu.