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2023-2024 sezonu öncesi yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı Çorum Voleybol Spor Kulübü yeni sezona katılmama kararı almıştı. Bu karar sonrası yaşanan gelişmeler ile birlikte Amasya’nın Hamamözü ilçesinde bulunan Venna Termal Hotel yetkilileri 700 Bin TL karşılığında Çorum Voleybol Spor Kulübü’ne sponsor olmuş ve akabinde maçlarını da Hamamözü’nde oynama şartı getirmişti. Zorunlu olarak sponsorların bu teklifini kabul eden Çorum Voleybol Spor Kulübü’nde son yaşanan gelişmeler sonrası sultanların iç saha maçları yeniden Çorum’a alındı.

Türkiye Voleybol Federasyonu’nun Kadınlar 2.Lig 14.Grup fikstür sayfasında Çorum Voleybol’un iç saha maçları Atatürk Spor Salonu’na oynanacağı da belirtildi.