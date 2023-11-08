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Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 5.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor deplasmanda Sinop temsilcisi Ayancık Belediyespor’un konuğu oldu. Ayancık Olimpik Salonu’nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi Ayancık Belediyespor üst üste aldığı sayılarla son bölüme 10 sayı farkla girdi. Son bölümde de hata yapmaya Ayancık temsilcisi seti 25-13 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette de oyunun kontrolünü elinde tutan Ayancık Belediyespor bu seti de 12 sayı farkla kazanarak skoru 2-0’a getirdi. Moral olarak çöken Osmancık Belediyespor karşısında üçüncü seti de 25-21 kazanan Sinop temsilcisi maçtan 3-0 galip ayrılmasını bildi.

Bu sonucun ardından Ayancık Belediyespor puanını 14’e yükselterek liderliğini sürdürürken, konuk Osmancık Belediyespor ise 6 puanda kalarak haftayı dördüncü sırada kapattı.

SAHA: Ayancık Belediye Olimpik.

HAKEMLER: Ali Özüpak, Asım Erol Dicle

AYANCIK BELEDİYESPOR: Tuğba, Yaren, Dilek, Melike, Dila, Özge, Kardelen, Meryem, Doğa, Yüksel, Tuğba, Eda Ceylan, Hilal, Nur Pelin.

OSMANCIK BELEDİYESPOR: Bengisu, Yaren Arslan, Yaren Aksu, Yasemin, Nilüfer, Tuğçe, Müfide, Beyzanur, Sıla, Sevgi, Neriman, Elfin.

SETLER: 25-13, 25-13, 25-21.