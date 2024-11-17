Atatürk Spor Salonu’nda oynanan ve çekişmeli geçen ilk seti 25-22 kaybeden Osmancık Belediye, ikinci seti 25-20 alarak durumu 1-1’e getirirken, üçüncü seti 25-19, dördüncü set ise 25-21 konuk takım aldı. Sahadan 3-1 yenik ayrılan Osmancık Belediyespor 3 puanla 5.sırada kalırken, puanını 11’e yükselten Samsunspor Voleybol haftayı 2.sırada tamamladı. Osmancık temsilcisi, oynadığı son 3 maçta galibiyet sevinci yaşayamadı.
Haftanın diğer maçında, İskofyaspor, 52 Çamlıkspor’u 3-0 yendi.
Grupta 7.hafta maçları 23-24 Kasım’da oynanacak olup, Osmancık Belediyespor 23 Kasım’da, Rize temsilcisi Çayelispor’la deplasmanda karşılaşacak.
Editör: HABER MERKEZİ