Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 2.hafta maçında Osmancık Belediyespor deplasmanda Bordo Mavi takımının konuğu oldu. Trabzon Beşirli Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setinde rakibi karşısında zaman zaman etkili olan Çorum'un sultanları son bölümde yaptığı basit hatalar sonucu seti 25-20 kaybetti. İkinci sette rakibin sert smaçlarını durdurmakta zorlanan Çorum temsilcisi bu seti de 10 sayı farkla kaybederek 2-0 geriye düştü. Üçüncü sette toparlanan Osmancık Belediyespor,file dibinde Tuğçe ve Yaren'in etkili oyunu ile seti 25-16 kazanarak skoru 2-1 yaptı. Dördüncü sette taraftarının da desteğini arkasında alan ev sahibi Bordo Mavi iyi bir oyun ortaya koyarak seti 25-17 maçı da 3-1 kazandı.

Bu sonucun ardından ev sahibi Bordo Mavi puanını 4'e yükseltirken, konuk Osmancık Belediyespor ise 3 puanda kaldı.

(Ömür SOYTEMİZ)

