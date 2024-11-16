Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 6.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor ile Samsunspor Voleybol takımları Çorum’da kozlarını paylaşacak. Sezonun ilk maçında 52 Çamlıkspor’u mağlup ettikten sonra daha sonra oynadığı 2 karşılaşmadan yenilgiyle ayrılan Çorum’un sultanları yarınki maçı kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Osmancık Belediyespor ile Samsunspor Voleybol arasında Çorum Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak olan bu kritik karşılaşma saat 14.00’de başlayacak. Mücadeleyi Çorum bölgesi hakemlerinden Can Acar yönetirken, yardımcılığını Ayşegül İnce yapacak.

Grup’ta oynanacak diğer maçta İskofyaspor ile 52 Çamlıkspor ise Trabzon’da kozlarını paylaşacak.