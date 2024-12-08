Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 8.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor deplasmanda Ordu temsilcisi 52 Çamlıkspor’un konuğu oldu. Ordu Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya kötü başlayan Çorum’un sultanları ilk seti 25-20 kaybetti. İkinci seti 25-23 kazanan Osmancık Belediyespor skora dengeyi getirdi. Üçüncü sette basit hatalar yaparak rakibi durduramayan Çorum’un sultanları bu seti de 25-18 kaybederek 2-1 geriye düştü. Dördüncü sette tekrar oyuna ortak olarak seti 25-23 kazanan Çorum temsilcisi maçı final setine taşıdı. Denk bir mücadeleye sahne olan final setini de 16-14 kaybeden Çorum’un sultanları maçtan 3-2 mağlup ayrılan taraf oldu.

Bu sonucun ardından Çamlıkspor ligdeki ilk galibiyetini alarak 2 puana yükselirken, Çorum temsilcisi ise aldığı 1 puanla puanını 4’e yükseltti.