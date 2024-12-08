Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 3.Grup 12.hafta maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor sahasında Ankara temsilcisi Yedidağspor’u ağırladı. Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya Sungurlulu spor severler de yoğun ilgi gösterdi. Rakibi karşısında üstün bir oyun ortaya koyan Çorum temsilcisi üç seti de 25-18’lik skorla kazanarak maçtan 3-0 galip ayrılmayı başardı.

Bu sonucun ardından Çorum’un efeleri puanını 28’e çıkarırken, konuk Yedidağspor ise 14 puanda kaldı.

SALON: Mahmut Atalay.

HAKEMLER: Hasan Öztürk, Can Acar.

SUNGURLU BELEDİYESPOR: Abdullah, Kaan, Okan, Hasan, Ali, Rıza Cem, Furkan, Emir, Cenk, İsmail, Mehmet, Sinan, Çağrı, Emre.

YEDİDAĞSPOR: Bartu, Efe, Samed, Kaan, Hilmi, Arda, Serhat, Emre, Umut, Efe, Arda.

SETLER: 25-18, 25-18, 25-18.