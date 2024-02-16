Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldız Kızlar Basketbol Grup Birinciliği 12-15 Şubat tarihleri arasında Sinop’ta yapıldı. Çankırı, Samsun ve Kastamonu temsilcileri ile B grubunda mücadele eden Çorum temsilcisi Sultan Abdulhamit Han Ortaokulu ilk maçında Çankırı temsilcisini 68-25 farklı mağlup ederken, ikinci maçında ise Samsun temsilcisine 93-23 yenildi ve grubu ikinci sırada tamamlayarak A grubu ikincisi Kastamonu ile çapraz eşleşmede karşı karşıya geldi. Bu kritik maçı 45-32 kazanan Sultan Abdulhamit Han Ortaokulu’nun yıldız perileri yarı final grubuna yükselmeyi başardı.

Türkiye Şampiyonası Yarı Final Grup Birinciliği müsabakaları ise 15-19 Nisan tarihleri arasında Kütahya’da yapılacak.