Yİ Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kurumsal İlişkiler Başkanı Şükrü Kuleyin, kendi kaleme aldığı kitapları Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şubesi’ne hediye etti.

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Erkan Yıldız, Şükrü Kuleyin tarafından gönderilen kitapları ADD Şube Başkanı Uğur Demirer’e teslim etti.

“Atası Türk Atatürk”, “Türk Tarihinde Gezinti” ve “Türk Coğrafyasında Gezinti / Altaylardan Tuna’ya” isimli kitapları teslim atan Uğur Demirer, yazar Şükrü Kuleyin’e ve İl Başkanı Erkan Yıldız’a teşekkür etti.

Editör: KEMAL YOLYAPAR