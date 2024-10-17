Vali Ali Çalgan, Valilik Toplantı Salonu'nda Tarım ve Orman İl Müdürü Hayrullah Göktekin, müdür yardımcıları ve şube müdürleriyle bir araya gelerek, ilimiz tarımının genel durumu ve kurumun çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Brifingde, tarımsal üretimin artırılması, sürdürülebilir tarım uygulamaları ve çiftçilerin desteklenmesi konuları ele alındı. Vali Ali Çalgan, toplantıda tarımın bölge ekonomisindeki önemine dikkat çekerek, üreticilere yönelik çeşitli projelerin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Hayrullah Göktekin ise ilimizde yürütülen tarımsal projeler ve gelişmelerle ilgili Vali Çalgan’a bilgi vererek, çiftçilere sağlanan destekler ve eğitim programları hakkında detaylar sundu.

Vali Çalgan, yerel tarımın güçlendirilmesi için işbirliğinin önemine değinerek, tüm paydaşların bu süreçte aktif rol alması gerektiğini ifade etti.

Toplantı, Çorum tarımının geleceği için atılacak adımların belirlenmesi açısından önemli bir fırsat sundu.

Editör: SELDA FINDIK