Ahlatcı Çorum FK’lı futbolcu Suat Kaya, ilk 11’de başladığı Keçiörengücü maçında taraftarların tepkisiyle karşılaştı.

Taraftarlarla bir türlü yıldızı barışmayan Suat, 60.dakikada yerini Avuouna’ya bırakırken, oyuncu değişikliği sırasında tepkileri üzerine çekti. Tribünlerdeki taraftarların büyük çoğunluğu Suat’ı ıslıklayıp yuhaladı. Öfkelenen ve taraftarlara cevap veren Suat direkt soyunma odasına gitmek istedi ancak teknik direktör Tuncay Şanlı oyuncusunu sakinleştirerek kulübeye oturttu. Bazı taraftarlar da Suat’a alkışla destek verdi. Takım arkadaşları ve teknik heyet de Suat’ı alkışlayarak moral vermeye çalıştı.