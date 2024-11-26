Sezonun ilk haftalarında fazla forma şansı bulamayan ancak son haftalarda attığı gollerle takımına kritik puanlar kazandıran Suat Kaya, son 4 maçta 3 gol atıp 2 asist yaptı. 25 yaşındaki kanat oyuncusu, 1-0 biten Gençlerbirliği maçında Çorum temsilcisinin tek golünü atarken, Ankara deplasmanında kazanılan 3-2’lik maçta da takımının beraberlik golünü atmıştı.

Son olarak, Esenler Erokspor maçında da henüz 3.dakikada şık bir golle Ahlatcı Çorum FK’yı 1-0 öne geçiren Suat Kaya, 27.dakikada Kerem Kalafat’ın attığı golün de asistini yaptı.

Çorum’daki üçüncü sezonunu geçiren Suat Kaya, bu sezon Ahlatcı Çorum FK formasıyla 8 karşılaşmada 364 dakika süre aldı. Bu maçlarda 3 gol atan deneyimli futbolcu, 2 de asist yaptı.