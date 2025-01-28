Sema - Suat Atalay çiftinin kızları, sağlıkçı İlayda Atalay ile Güler ve Murat Öztekin çiftinin oğulları sağlıkçı Mert Öztekin, Yıldız Park Düğün Salonu’nda düzenlenen törenle evlilik yolunda ilk adımı atarak nişan yüzüklerini taktı.

Genç çiftin nişan yüzüğünü Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın taktı. Başkan Aşgın, genç çifti ve ailelerini tebrik ederek, ömür boyu mutluluklar diledi. Aşgın ayrıca tüm katılımcıların Miraç Kandilini kutladı.

Nişan törenine; Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile birlikte CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, CHP Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, CHP önceki dönem Milletvekili Av. Tufan Köse, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Sadettin Akgül, İl Genel Meclisi Üyesi Yusuf Sapancı, Kale Mahallesi Muhtarı Dudu Sir, Atalay ve Öztekin ailelerinin yakınları ile çok sayıda davetli katıldı.

AK Parti Çorum Milletvekilıi Av. Oğuzhan Kaya ve önceki dönem AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ise birer telgraf göndererek genç çifti ve ailelerini tebrik etti.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ