Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada seferberliğin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde ülke genelinde yürütüleceği bildirilerek, “Seferberliğe 31 Ocak’ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen toplantıyla start verildi. Su Verimliliği Seferberliği, çiftçiden sanayiciye, öğrenciden ev hanımına, özel sektörden tüm kamu kurum ve kuruluşlarına kadar, toplumun bütün kesimlerini içerecek” ifadelerine yer verildi.

STRATEJİ VE EYLEM PLANI BELGESİ İLAN EDİLECEK

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Su Verimliliği Seferberliği Tanıtım Toplantısında, Değişen İklime Uyum Çerçevesinde Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı Belgesinin de ilan edileceği kaydedilerek, "Kamuoyuna açıklanacak belgenin günümüzde yüzde 33,54 olan su kayıp oranının 2033 yılına kadar yüzde 25, 2040 yılına kadar da yüzde 10 seviyesine düşürülmesi için yürütülecek çalışmaları içeriyor. Öte yandan eylem planı ile coğrafi bilgi sistemleri, uzaktan algılama ve otomasyon kullanımı, izole alt bölgelerin oluşturulması ve kayıt dışı kullanımların kayıt altına alınması gibi tedbirler uygulanacak” ifadeleri kullanıldı.

GECE SULAMALARI İLE BUHARLAŞMA ÖNLENECEK

Eylem planı çerçevesinde ayrıca, havzaların su varlığına ve kuraklık şartlarına uygun ürün desenleri planlanacağı, iletim ve dağıtım sistemleri kapalı sistemlere dönüştürüleceği ve modern sulama yöntemleri kullanılacağı kaydedilerek, “Gece sulamaları uygulaması yaygınlaştırılarak buharlaşmanın önüne geçilecek böylece tarımsal sulamada verimlilik artırılacak. Bütün bu uygulamalar sonucunda, halihazırda yüzde 49 olan tarımsal sulama randımanının 2030 yılına kadar yüzde 60, 2050ye kadar yüzde 65, 2070e kadar yüzde 70, 2100 yılına kadar da yüzde 75 seviyesine yükseltilmesi hedefleniyor. Eylem planı çerçevesinde ayrıca, endüstri alanında su verimliliğinin artırılması için yasal, idari ve teknik altyapı güçlendirilecek. Kullanılmış suların geri kazanım düzeyi artırılarak temiz üretim teknikleri uygulanarak yüzde 50ye varan oranlarda su kazanımı sağlanacak” görüşüne yer verildi.

KİŞİ BAŞI TÜKETİM 100 LİTREYE DÜŞECEK

Kişisel su kullanımlarında davranış değişikliğinin sağlanmasına yönelik eğitim, bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarına hız verileceğinin vurgulandığı açıklamada, “Suyun verimli kullanılması amacıyla cihaz, ekipman ve malzemelerin geliştirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması sağlanacak. Günümüzde 146 litre olan kişi başı günlük ortalama su tüketim miktarı 2050 yılına kadar kademeli şekilde 100 litreye düşürülecek” denildi.

(İHA)

