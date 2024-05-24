Strateji Kurs Merkezi’nin geleneksel hale gelen balosunda, hem öğrenciler, hem de velileri, gönüllerince eğlendiler.

Geçtiğimiz Cumartesi günü yapılan sınav kaygısı ve sınav stresi ile ilgili seminerin ardından, stresi en aza indirmek amacıyla düzenlenen balonun, son derece keyifli geçtiği gözlendi.

Kurucu Müdür Soner Görücü ve Kursun Kurucusu Gamze Gündoğan Görücü, baloda kısa konuşmalar yaparak, öğrencilerinin motivasyonlarını artırmaya ve başarı çıtalarını yükseltmeye çalıştıklarını söylediler.

Kurucu Müdür Soner Görücü, 50 kişilik kontenjanla ve farklı eğitim anlayışıyla çalıştıklarını belirterek, Çorum’un eğitim kalitesini yükseltmeye devam edeceklerini vurguladı.