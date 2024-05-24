Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren “Hitit Sanat Atölyesi” , Meslek Yüksekokulu Kampüsü'nün tüm alanlarını kapsayan “Çağdaş Sanat Kampüste” başlığı altında bir sergi açtı.

Sergide, Resim Bölümü 4. sınıf öğrencilerinin proje ve deneysel atölye dersleri kapsamında gerçekleştirdikleri özgün çalışmaların bir seçkisi sunuluyor. Çağdaş sanatın özgün ve çoksesli dünyasını izleyiciyle paylaşmayı hedefleyen sergi, bugün de gezilebilecek.

Sanatın evrensel tematik ve biçimsel diline paralel bir anlayışla ele alınan sergi, sunduğu heterojen yapısıyla kültürel dünyamıza önemli bir katkı sunmayı hedefliyor.

Doç.Dr. Fırat Engin’in akademik danışmanlığında açılan sergide eseri yer alan sanatçılar şunlar: Gülçin Gevenkiriş, Semra Yılmaz, Emrah Dayar, Şura Kaya, Hüveyra Kahraman, Burak Göl, Eray Altan, Sefanur Mete, İrem Aydın, Elif Türkmen, Nesrin Akyel, Rümeysa Nur Gökboğa, Eda Şişli, Fatma İnan, Recep Bucak, Yeliz Güzelordu, Aycan Çoban, Rümeysa Kabdan, Sueda Erdemirel, Ayşenur Güner, Büşra Aykaç.