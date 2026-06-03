Çorum, haziran ayında birbirinden önemli üç ulusal organizasyona ev sahipliği yaparak sporun merkezi haline gelecek. Güreşten masa tenisine, korfboldan genç sporcuların mücadelelerine kadar farklı branşlarda yüzlerce sporcu Çorum’da bir araya gelecek.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenecek İşitme Engelliler Türkiye Güreş Şampiyonası, 16-18 Haziran tarihleri arasında Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde yapılacak müsabakalarda sporcular serbest veya grekoromen stil olmak üzere yalnızca bir kategoride mücadele edebilecek.

Öte yandan, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Yıldızlar Takım ve Ferdi Türkiye Şampiyonası da 4-7 Haziran tarihleri arasında Çorum Yeni Spor Salonu’nda düzenlenecek. Şampiyonada Çorum’u erkeklerde Arenaspor Kulübü ve Çorum Belediyespor temsil ederken, Çorum Gençlikspor hem kızlar hem de erkekler kategorilerinde madalya mücadelesi verecek.

Çorum’un ev sahipliği yapacağı bir diğer önemli organizasyon ise Korfbol U17 Türkiye Şampiyonası olacak. Kentte ilk kez düzenlenecek şampiyona, 12-14 Haziran tarihleri arasında Yeni Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Türkiye’nin farklı illerinden gelecek takımların katılımıyla yapılacak organizasyonda genç sporcular kıyasıya mücadele edecek.