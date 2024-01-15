Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Genç Erkekler Masa Tenisi Yarı Final Grup Birinciliği 12-14 Ocak tarihleri arasında Bolu'da yapıldı. Arda Kekillioğlu, Abdullah Gürbüz, Abdurrahman Gürbüz ve Sefa Emin Karayel oyuncu grubu ile mücadele eden Spor Lisesi ilk maçında Bartın'ı 3-0, ikinci maçında Kocaeli'yi 3-0, üçüncü maçında İstanbul'u 3-0 ve dördüncü maçında ise yine bir İstanbul temsilcisini 3-0'la geçerek grubunu lider tamamladı. Finalde diğer grubun birincisi İstanbul Özel Birikim Koleji ile karşı karşıya gelen Çorum temsilcisi Spor Lisesi bu maçı 3-1 kaybederek yarı final grubunu ikinci tamamladı ve 13-15 Şubat tarihleri arasında Aydın Didim'de yapılacak olan finallere yükselmeyi başardı.