Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın 2023 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Genç Erkekler Futbol İl Birinciliği'nde heyecan sona erdi. 8 takımın katılımı ile start alan il birinciliğinde dün final heyecanı yaşandı. İskilip temsilcisi Akşemseddin Anadolu Lisesi ile Merkez Spor Lisesi finalde kozlarını paylaştı. İtfaiye Sahası'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlanırken, ikinci yarı Spor Lisesi'nde kilidi açan isim Ozan oldu. 56.dakikada Bedirhan'ın kendi kalesine attığı golle skoru 2-0 yapan Spor Lisesi kalan sürede skoru korumayı başararak maçtan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Spor Lisesi üst üste beşinci kez şampiyon olarak önemli bir başarıya imza atarken, İskilip Akşemseddin Anadolu Lisesi ise il birinciliğini ikinci sırada tamamladı.

SAHA: İtfaiye.

HAKEMLER: Ertuğrul Ramazan Boyraz, Ömür Soytemiz, Mertcan Öğreten.

ÇORUM SPOR LİSESİ: Burak, Arda, Rıtvan Mert, Mustafa, Eren, Yiğit Efe, Emirhan, Erkam, Berat Batuhan, İsa, Talha, Ozan, Taha, Arda, Yusuf, Metehan, Osman, Hasan Efe.

İSKİLİP AKŞEMSEDDİN ANADOLU LİSESİ: Halil, Mert, Birol, Ömer İpek, Celal, Sefa Şahin, Nurullah, Enes, Emre, Ahmet, Bedirhan, H.Selçuk, Özcan, Önder, Fuat, Tayfur, Salih Emre, Kutay, Mutlu.

GOLLER: Dk.43 Ozan, Dk.56 (kendi kalesine) Bedirhan.