Mimar Sinan Düğün Salonu’nda gerçekleşen yemeğe, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Çorum Belediyesi Spor Hizmetler Müdürü Nadir Solak, Gençlik Spor Şube Müdürü Rıfat Ceylan, TÜFAD Başkanı Yasin Aksoy, İl Hakem Kurulu Başkanı Özcan Genel, ASKF Yönetim Kurulu Üyeleri, Spor Kulüpleri temsilcileri, hakemler ve çok sayıda davetliler katıldı. Nezih bir ortamda gerçekleşen yemek öncesi ASKF Başkanı Ferhat Arıcı yaptığı konuşmada, belediyenin katkısı ile Çorum'da amatör sporun büyük bir gelişim içerisinde olduğuna vurgu yaparak Başkan Aşgın'a desteklerinden ötürü teşekkür etti.

BAŞKAN AŞGIN’DAN ÜÇÜNCÜ SAHA MÜJDESİ

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, spor camiası ile bir araya geldiği iftar yemeğinde üçüncü nizami futbol sahasının müjdesini verdi.

Mimar Sinan Düğün Salonu’nda gerçekleşen iftar yemeği sonrası bir konuşma yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi olarak spor camiasını çok önemsediklerine vurgu yaptı. Çorum'da gençleri kültür ve spor alanına teşvik etmek için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını da ifade eden Aşgın, " Bizim önceliğimiz her zaman gençlerimizdir. Ne yaparsak onlar için yapıyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren Çorumlu gençlerimiz için yaptığımız spor yatırımları ortada. Yarı olimpik yüzme havuzlarımız, mahalle spor tesislerimiz, nizami futbol sahalarımızı gençlerimiz için hizmete açtık. Yakında yeni salonumuzu da hizmete açacağız" dedi.

"MALZEME DESTEĞİMİZİ ARTTIRDIK'

Konuşmasının devamında spor kulüplerine yapılan malzeme desteğinden de bahseden Aşgın, göreve geldikleri günden itibaren her sene desteklerini iki katına çıkardıklarını belirtti. Yeni sezonda spor kulüplerine 1 Milyon 300 bin TL malzeme desteğinde bulunacaklarını ifade eden Aşgın, "Başarı geldikçe bizde belediye olarak desteğimizi arttırıyoruz. Yeter ki sizler branşlarınızda başarılı olun. Biz elimizden gelenin fazlasını sizler için yapmaya hazırız" ifadelerine yer verdi.

'YENİ SAHAMIZ HAYIRLI OLSUN'

1 ve 2 No'lu sahaların yıkımından önce Çorum'a 2 nizami sentetik futbol sahası kazandırdıklarını da belirten Başkan Aşgın, " Buradan üçüncü saha müjdesini de veriyorum. İtfaiye sahamızın olduğu alanın alt kısmına üçüncü nizami saha yapacağız. Bu konuda projemiz hazır. En yakın zamanda hayata geçireceğiz. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

(Rıfat KARA)