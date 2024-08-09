Saadet Partisi Genel Merkez GİK Üyesi hemşehrimiz Ahmet Bölükbaş, SP İl Başkanı Faruk Cıdık ve beraberindeki SP İl ve Merkez İlçe yöneticilerinin katılımı ile Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yapıldı.

Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, gerek ulusal, gerekse uluslararası platformlarda Gazze halkının yanında olduklarını vurgulayarak; “İnsanın sadece ve sadece insan olması sebebiyle doğuştan ve doğal olarak sahip olduğu bütün temel hak ve hürriyetlerin Gazze’deki her bir kardeşimizi de kapsadığını bütün dünyaya hatırlatmaya devam edeceğiz. Saadet Partisi olarak İsrail’in hukuksuz saldırılarının peşini bırakmayacağımız ve her alanda takipçisi olacağımız bilinmelidir” dedi.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının kesintisiz olarak 10 aydır sürdüğünü, bu süreçte İsrail tarafından onbinlerce sivilin öldürüldüğünü, milyonlarcasının temel hak ve özgürlüklerinin bilinçli ve ısrarlı bir şekilde ihlal edildiğini anlatan Faruk Cıdık: “İsrail saldırılarının özellikle sivil halkı hedef aldığı gerçeği; hastanelere, okullara, çadır kamplarına ve sivil yerleşim yerlerine yapılan saldırılarla açıkça görülmektedir. İnsanların en temel ihtiyaçlarının karşılandığı hastaneler, aşevleri, okullar ve ibadethanelere yönelik sistemli saldırılar, İsrail’in savaş hukukunu hiçe saydığını alenen göstermektedir. İsrail’in Gazze’ye yönelik kuşatma ve ambargosu insanlık dışı boyutlara ulaşmış ve 2 milyonun üzerinde sivil halkı doğrudan etkilemiş ve etkilemeye devam etmektedir. ABD, İngiltere, Fransa, Almanya gibi Batı ülkelerinin bu açık ihlaller karşısında takındığı tavır ise daha da vahimdir.

Editör: KEMAL YOLYAPAR

Kurulduğu günden beri bölgedeki huzuru dinamitlemeyi misyon edinmiş ırkçı emperyalizmin temsilcisi İsrail’in özellikle 2007 yılından bu yana Gazze’ye karşı başlattığı ablukanın sürdüğünü, Gazze halkının sadece İsrail’in izin verdiği ölçüde gıda ve tıbbi malzemeye ulaşabildiğini vurgulayan Cıdık, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin başvurusu ile İsrail’in Uluslararası Adalet Divanı’nda soykırım suçu ile yargılanmaya başladığını ancak davaya müdahil olacağını açıklayan Türkiye Cumhuriyeti devletinin hala gerekli adımların atılmadığını da ifade etti.“Uluslararası hukuk bakımından ele alındığında İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları net bir biçimde “soykırım” suçunu oluşturmaktadır” diyen Faruk Cıdık konuşmasının ardından İsrail devleti ile ilgili suç duyurusunda bulunarak Saadet Partisi olarak İsrail’in hukuksuz saldırılarının peşini bırakmayarak takipçisi olmayı sürdüreceklerini dile getirdi.