İl Genel Meclisi Toplantısı’nda söz alan CHP’li Ümit Er, ilimizde İl Özel İdaresi’ne ait 4 bin 950 kilometre yol ağı olduğunu, bu yolun Bin 750 kilometresinin stabilize, 3 bin 100 kilometresinin ise asfalt olduğuna dikkati çekerek, hazırlanan plana göre stabilize yolların 20 yılda bile asfaltlanamayacağını dile getirdi.

İl Genel Meclisi Toplantısı’nda İl Özel İdaresi’nin 2025-2029 yılları arası Stratejik Planı görüşüldü. Bu sırada söz alarak bir konuşma yapan Ümit Er, asfalt yolların en fazla 5 yılda bir onarılması gerektiğine işaret ederek, stabilize yolları dahi asfaltlayamazken, mevcut asfalt yollara 30 yıl sonra onarım sırası gelebileceğini kaydetti.

Ümit Er, “Son 10 yılda asfalt yapım ortalaması 100 kilometre. Bu şu demek oluyor, 1750 kilometrelik stabilize yollarımızın tamamı Özel İdaremizin stratejik planında önümüzdeki 20 yılda asfaltlanamayacak. İl Özel İdaresi’nin 4950 km. yol ağı mevcut. Bu yolların 1750 km’si stabilize, 3100 km’si ise asfalt. Sathi kaplama yolların da bir ömrü var. Bu da karayolları literatüründe 5 yıl, hadi biz köy yollarında trafiğin ağır olmadığını düşünerek bunun 10 yıl olduğunu düşünelim. 3100 kilometre yolumuz var. Her yıl 100 kilometresini yenilediğimizde mevcut asfaltımızın bir dahaki yenilemesi 30 yıl sonraya denk geliyor” diye konuştu.

Editör: Haber Merkezi

CHP İl Genel Meclisi Üyesi Ümit Er, stratejik planın daha gerçekçi hazırlanması, eksikliklerin giderilmesi, özellikle köylere hizmet götürme konusunda ve yolların tamamlanması konusunda daha öncelikli davranılması gerektiğini sözlerine ekledi.