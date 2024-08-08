Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Meclisi Üyesi Ezgi Eşmen Tüfekçi, Belediye bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Halk Ekmek büfelerinin uygun fiyatta ekmek üreterek, sağlıklı ve kaliteli bir şekilde dağıtımını yaptığını vurgulayarak bazı büfe çalışanlarının lokantalara toplu ekmek sattığı yönünde şikayetler aldıklarını dile getirdi.



Belediye Meclisi’nin Ağustos ayı olağan toplantısında gündeme geçilmeden önce söz alarak Halk Ekmek ile ilgili aldıkları şikayetleri gündeme getiren Ezgi Eşmen Tüfekçi, Halk Ekmek büfelerinin vatandaşın uygun fiyata kaliteli ekmek yemesine katkı sağladığını, ayrıca piyasada fiyatları dengelediğini vurguladı.

Bazı restoranların Halk Ekmek’ten toplu ekmek aldığı yönünde duyumlar aldıklarını söyleyen Tüfekçi, vatandaşın uygun fiyata ekmek almak için uzun kuyruklar oluşturduğunu, daha çok vatandaşa ulaşmak için büfe sayısının artırılması ve sıkı denetlenmesini talep ettiklerini de açıkladı.

Konuyla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da geçen ay bir büfenin lokantaya çok sayıda ekmek verildiği ihbarını kendilerinin de aldığını, tespit edilir edilmez gerekli uyarıların yapıldığını ve bir daha aynı durum olduğunda lokanta hakkında işlem yapılacağını söyledi.

Başkan Aşgın vatandaşa da seslenerek “Bu ve benzer durumları lütfen bizlere ihbar edin. Halk ekmekten ucuza alıp pahalıya vatandaşa satan veya toplu alım yapanlar olursa bize ihbar edilmelidir” diye konuştu.

Belediye Başkanı Aşgın ayrıca bu tür olumlu taleplere karşı yapıcı olmaya devam edeceklerini kaydetti.