Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmanın sonunda bir anda yere düştü. Bitmez, "Tarihin azabından kurtulsanız, Allah'ın gazabından kurtulamayacaksınız" ifadelerini kullandıktan sonra bayılırken, kafasını da kürsünün merdivenlerine vurduğu görüldü. Ambulansa taşındığı süre boyunca kalp masajı yapılan Bitmez hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



TBMM Genel Kurulu'nda, bütçe görüşmelerinde partisi adına söz alan Bitmez, kürsüde konuşmasını yaparken, aniden fenalaşarak yere düştü.

UZUN SÜRE KALP

MASAJI YAPILDI

Bu sırada diğer milletvekilleri, kürsüye doğru koşarak, Bitmez'e müdahalede bulunmak istedi. İlk müdahaleyi doktor milletvekilleri yaptı. Sağlık ekipleri Genel Kurul salonuna çağrıldı. Uzun süre kalp masajı yapılan Bitmez, sedye ile Genel Kurul salonundan çıkarıldı. Bitmez, ambulansla şehir hastanesine kaldırılırken durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

SP’DEN AÇIKLAMA

Saadet Partisi Basın Müşaviri Hacı Murat Uzgur, Bitmez'in sağlık durumu hakkında, "Kocaeli Milletvekilimiz Genel Başkan Yardımcımız Hasan Bitmez Bey'in durumu ciddiyetini koruyor. Bilkent Şehir Hastanesi'nde tıbbi müdahale devam ediyor" açıklamasını yaptı.

GERGERLİOĞLU: “YOĞUN

BAKIMA ALINACAK”

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Hasan Bitmez'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Gergerlioğlu, şöyle devam etti: "Saadet Partisi Kocaeli MV. Hasan Bitmez genel kurulda kürsüde bayıldı. Takip ediyorum, şu an anjio yapılıyor sonra yoğun bakıma alınacak. Durumunun biraz sıkıntılı olduğu bilgisini aldım. Allah şifa versin, umarım iyileşir."

KARACA: “İLK MÜDAHALEYİ

DOKTOR VEKİLLER YAPTI”

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Bitmez'in fenalaşması hakkında yaptığı açıklamada, "Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, Meclis Başkanvekili olarak yönettiğim oturumda kürsü konuşmasını bitirdiği esnada fenalaşmış, Genel Kurulda kendisine ilk müdahaleyi doktor milletvekilleri yapmış ve ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştır" dedi. Karaca, şunları söyledi: "Sayın Milletvekiline TBMM Başkanlık Divanı ve TBMM adına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşarak görevinin başına dönmesini diliyoruz."

HASAN BİTMEZ KİMDİR?

1969 yılında Giresun'un Alucra ilçesinde doğan Hasan Bitmez, İstanbul'da ilkokul eğitimi aldıktan sonra orta öğretimini Gebze İmam-Hatip Lisesi'nde tamamladı. Yüksek öğretimini El-Ezher Üniversitesi Usuluddin Fakültesinde tamamladı. GİLMDER (Gebze İmam Hatip Lisesi Mezunlar Derneği) kuruculuğunu üstlenen Bitmez ve bir süre de başkanlığını yaptı. Millî Gençlik Vakfı'nda 1999-2004 yılları arasında Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. 2000 Yılında Anadolu Gençlik Dergisini kurdu ve derginin Genel yayın yönetmenliğini yaptı. 2006-2010 yıllarında arasında IIFSO (International Islamic Federation of Student Organizations) Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2010-2014 yılları arasında Şura Meclisi Başkanlığını yaptı.

SİYASETE REFAH PARTİSİ'NDE BAŞLADI

2008-2010 yılları arasında IYFO (International Youth Form)'nun Genel Başkanlığını yürüttü. Günümüzde ESAM (Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi) Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi. İSBAM-İslam Birliği Araştırmaları Merkezi Başkanlığını yürütüyor. Siyasete Refah Partisi'nin Gebze ilçe teşkilatında başladı. Fazilet Partisi ve Saadet Partisinde çeşitli kademelerde görevler aldı. 2023 Türkiye genel seçimlerinde Kocaeli'den milletvekili seçildi. Günümüzde Saadet Partisinde Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Saadet Partisi 28. Dönem Kocaeli milletvekili.