R.SAV. efendimiz de:

“Unutmayınız, münafıkın alameti 3’tür.

1-Söylerse yalan söyler, yalan konuşur.

2-Söz verir sözünde durmaz, sözünün eri olmaz, vaadini yerine getirmez.

3-Kendisine emanet edilene ihanet eder.”

İşte bunlar haza münafıktır, iki yüzlü kişilerdir. Allah katında yüzü kara, kul nazarında kötü damgadır. Hiç kimse bizi görmüyor zannedenler, Allah’ın ve meleklerinin bir saniye bile bırakmadan onları kameraya aldıklarını unutuyor.

Nerede olursanız olun, Allah sizinle beraberdir. Hiçbir zaman tek değilsiniz.” (Kaf Suresi, 18. Ayet)

R.SAV. efendimiz “HUD suresi beni kocattı” buyurdular. Sebebi sorulunca; Emrolunduğun gibi doğru ol ayeti buyurdu. (Hud 112)

Ok gibi doğru ol, yay gibi eğri olma.

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İnsanın sözünün eri olması, sözünde durması, randevularına dikkat etmesi yüce bir erdemdir, inceliktir, hassasiyettir. Aksi ise ikiyüzlülüktür. Bunlara çok dikkat etmek, söz vermeden önce iyice düşünmek, sözleşmeyi okumadan imzalamamak, emniyet ve itimadımızı sarsmamak lazımdır. İtibarımızı korumamız şarttır. Özellikle Allah katındaki sorumluluğumuzu hiç unutmamak lazımdır.

R.SAV.e peygamberlik gelmeden önce bir arkadaşı, yarın şu saatte falanca yerde buluşalım, der. R.SAV. vaktinde söz verdiği yere gidiyor, buluşalım diyen arkadaşı oraya gelmiyor. R.SAV. efendimiz 3 gün peş peşe aynı yere gidiyor, arkadaşı gelmiyor. Sonunda adamı görüyor. Şöyle diyor: Kardeşim, ben sana yalancı çıkmamak için sözümde durdum. 3 gündür buraya gelip sizi bekleyip gidiyoruz. Sizi bekliyorum. Durumu gören arkadaşı şaşırıyor. İşte insanlık budur, diyor.

R.SAV. efendimiz arkadaşına hitaben; Söz senettir, söz borçtur, söz haktır. Mutlaka ödenmesi gerekir, buyurdular.

R.SAV. ömürü boyunca en ufak bir meselede bile sözünden asla ve asla dönmemiş, sözleşmelerine hassasiyetle uymuştur. Hudeybiye Barış anlaşmasında çok ağır hükümler içeren maddeleri yerine getirmiştir.

Konuyla ilgili atasözleri ile yazımızı bitirelim:

-Yapamayacağın sözü verme, vermişsen ölsen de sözünden dönme.

-Tükürdüğünü tekrar ağzına alma.

-Söz borçtur, ödenmesi farzdır.

-Adamak kolay, ödemek zordur.

-Unutulanlar unutanları asla unutmaz ve vefasızlığa uğrayanlar da ölülerdir.

Son söz Mevlana’nın:

Nice insanlar gördüm üstünde elbise yok. Nice elbiseler gördüm içinde insan yok.

İşte bunlar sözünde durmayan insanlardır.

Allah cümlemizi sözü özü bir olan, sözünün eri olan itibarlı kullarından eylesin. Amin.