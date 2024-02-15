Alınan bilgiye göre, işyerinde tartışan A.S. ile A.C.E.'nin tartışması sosyal medya üzerinden de devam etti.

Bir alış veriş merkezi önünde karşılaşan ikili arasında çıkan kavgada A.S., bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine belirtilen yere polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan şüpheli ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.