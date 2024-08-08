Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye meclis Üyesi Onur Topkül, geçtiğimiz günlerde İsrail tarafından haince katledilen Hamas Lideri İsmail Haniye'yi rahmetle anarken, bu vesile ile katil İsrail ve onlara göz yuman, onlarla ticaret yaparak destek olan her yapıyı kınadı.

Çorum Belediye Meclisi'nin Ağustos ayı toplantısında gündem dışı söz alan CHP Belediye Meclis Üyesi Topkül, instagram uygulamasının erişime kapatılmasına da tepki gösterdi.

Instagram platformunun kısıtlanmasındaki amacın toplumsal olaylara tepki gösterilmesini engellemek olduğunu bildiklerini söyleyen Onur Topkül, “31 Mart seçimlerinde iktidara sara kart gösteren ve partimizi birinci parti yapan yüce Türk Milleti, önümüzde gerçekleşecek olan ilk genel seçimlerde de kırmızı kartı göstererek, baskıcı ve yasakçı zihniyetiyle iktidardan gönderecektir” diye konuştu.

Instagram uygulamasının özellikle gençler arasında yaygın bir şekilde kullanıldığını, ayrıca haberleşme dışında ticari faaliyetlerde de önemli bir yeri bulunduğunu anlatan Topgül; “Sansüre, sansürle tepki gösterilmesindeki amaç; iğneden ipliğe gelen zamlar, vatandaşların yaşadığı geçim sıkıntısı, sokak hayvanlarının öldürülmesi gibi konularının gündem olmasını engellemeye çalışmak, tam da baskıcı zihniyetin seçeceği yoldur. Özgürlük kısıtlayıcı, baskıcı ve kendileri gibi düşünmeyenleri hedef gösteren bu zihniyete gereken cevap seçimde verilecektir” dedi.

“KURALLARIMIZA UYMAK ZORUNDA”

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise bu konuların genel siyasetin konusu olduğunu belirterek, Belediye Meclisi'ne taşınmasını doğru bulmadığını vurguladı. Türkiye’nin özgür bir ülke olduğunu ve bu platformların da ülkemizin kanunlarına uyması gerektiğini kaydeden Başkan Aşgın, “Bu da bizim özgürlük ve bağımsızlığımızdır. Kurallara herkes gibi İnstagram da uymak zorundadır” diye konuştu.

Editör: NURDAN AKBAŞ