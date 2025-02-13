Sahte vekaletnameyle arsa dolandırıcılığı

Çorum’da Tapu Müdürlüğü’ne gayrimenkul satışı için giden Müslüm K, Selma D. ve Ali Y., şüpheli hareketleriyle dikkat çekince kurum personeli tarafından polise haber verildi. Olay yerine gelen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, satışı incelemeye aldı.

Yapılan araştırmada, satışa sunulan gayrimenkullerin 20 yıl önce vefat eden Muharrem Yılmaz’ın varisleri adına düzenlenen sahte belgelerle Şanlıurfa Bozova Tapu Müdürlüğü’nde üzerlerine geçirildiği tespit edildi.

İzmir Torbalı 6. Noterliğinde düzenlenen sahte vekaletnamelerle gerçekleştirilen bu işlemin, Yılmaz’ın çocuklarının bilgisi dışında yapıldığı ortaya çıktı.

Şüpheliler ve Sibel Keskiner tutuklandı

Dolandırıcılık girişimi üzerine Müslüm K, Selma D. ve Ali Y. gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmayı derinleştiren polis, sahte vekaletnamenin İzmir Torbalı 6. Noterliğinde düzenlendiğini belirleyerek, noter katibi Sibel Keskiner hakkında da yakalama kararı çıkardı.

Gözaltına alınan Keskiner, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AİLESİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞTU

Keskiner’in ailesi, bir süre önce Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programına katılarak kızlarının kayıp olduğunu ve bir erkekle kaçtığını iddia etmişti. Öldürülmesinden şüphelendiklerini belirten aile, programda yardım istemişti.

Programın ardından Keskiner, kaçtığı erkek arkadaşı tarafından ailesine teslim edilmişti. Ancak ilerleyen süreçte hakkında dolandırıcılık suçlamaları nedeniyle tutuklama kararı çıkarıldı.

Sibel Keskiner kimdir?

Sibel Keskiner, sosyal medyada noter işlemleriyle ilgili bilgilendirici videolar paylaşarak tanınmış bir isimdi. İzmir Torbalı 6. Noterliğinde noter katibi olarak çalışan Keskiner, bu görevini dolandırıcılık amacıyla kötüye kullanmakla suçlanıyor.