Melike Ç. idaresindeki 60 TT 920 plakalı otomobil İnönü Caddesi terminal kavşakta kontrolden çıkarak  orta refüje bulunan trafik lambasına çarparak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Meryem A. yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin yardımı ile otomobilden çıkarılan yaralılar  sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

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Trafik lambalarının zarar gördüğü kaza sonrası devrilen otomobil çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

Kazayı gören vatandaşlar 'Burası belalı kavşak bir an önce tedbir alınmalı yoksa birileri ölecek' diyerek yetkilikerin kavşakta önlem almasını istedi.

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Editör: TUGAY GÖKTÜRK