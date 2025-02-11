Murat L. idaresindeki 16 EH 665 plakalı otomobil, İnönü Caddesi terminal kavşakta Serkan Ç.'nin kullandığı 55 ABU 616 plakalı kar küreme kamyonuna çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Gül R.Ç. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza sonrası otomobilin etrafa dağılan otomobil parçalarının arasında bulunan alkol şişeleri dikkat çekti.
Editör: TUGAY GÖKTÜRK