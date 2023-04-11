2022 Yılında Çorum Belediyesi Sosyal Destek Kart projesi ile ödül almıştı. Kent ve Başkan Dergisi tarafından düzenlenen anket ve halk oylaması ile belirlenen ‘Yılın Belediye Başkanı’ ödülü Kayseri’de düzenlenen törenle Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a takdim edilmişti.

Gıda Bankası yerine Sosyal Destek Kart uygulamasını hayata geçirdiklerini hatırlatan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ihtiyaç sahibi vatandaşların istediği yerden alışveriş yapabilme imkânı sunduklarını dile getirdi. Başkan Aşgın, 2022 yılında 7 bin 636 haneye verdikleri sosyal destek kart ödemelerinden yaklaşık 26 bin 825 kişinin faydalandığını açıkladı.

Sosyal destek kart ödemelerinin 01 Ocak’tan itibaren 500 TL’ye çıkardıklarını ifade eden Başkan Aşgın, 2022 yılında 9 milyon 300 bin TL, bugüne kadar toplamda ise 13 milyon TL yardım yapıldığını açıkladı.

Sosyal destek kartı uygulamasıyla hem ihtiyaç sahiplerine hem de yerel esnafa önemli katkılar sağladıklarını vurgulayan Başkan Aşgın, “Şehrimizde bulunan toplam 83 yerel marketten sosyal destek kart kullanan vatandaşlarımız alışverişlerini yapabiliyor.” dedi.