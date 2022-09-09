JİNEKOMASTİ SORUNU İLE YAŞAMAK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ

Jinekomasti, erkek memesindeki glandüler dokunun büyümesinden ya da meme bölgesinin altındaki yağ birikiminden kaynaklanır.

Yenidoğanlarda, ergenlerde ve yaşlı erkeklerde sıklıkla görülür. Bazen bir memeyi bazen her iki memeyi etkileyebilir.

Erişkin erkek memesi minimum miktarda yağ ve glandüler doku içermesine rağmen östrojen ve progesteron seviyeleri yükselirse büyüme potansiyeli vardır. Bu nedenle erkeklerde östrojen-testosteron oranı bozulduğunda glandüler meme dokusu büyür ve jinekomasti ortaya çıkar.

Jinekomasti rahatsızlığının ortadan kalkması için en etkili tedavi yöntemi cerrahi müdahaledir. Ameliyat, liposuction denilen yağ aldırma yöntemiyle gerçekleştirilir. Söz konusu ameliyatta hastaya genel anestezi uygulanır. Hasta uyutulduktan sonra, göğüs kenarlarından ve kol altına yakın yerlerden ufak kesiler açılır. Liposuction denilen kanüller, kesilerden göğse doğru yerleştirilir ve lipasuction cihazının vakum özelliğiyle fazla yağ dokuları alınır, kalan yağ dokularıyla meme şekli yeniden verilir. Bu işlem yapıldıktan sonra; hasta, meme dokusundaki anormal büyüklükten kurtulur ve kesiler dikilerek ameliyat tamamlanır. Ameliyat, 1-3 saat aralığında sürmektedir.

Ayrıca her ameliyatta olduğu gibi jinekomasti ameliyatında da, ameliyat sonrası bakım iyileşme süreci oldukça önemlidir.Meme dokusunun büyümesi sonucunda gerçekleştirilen estetik bir operasyon olan jinekomasti ameliyatı için 18 yaş sınırı bulunmaktadır. Söz konusu ameliyatın gerçekleştirilebilmesi için, büyümenin yani ergenlik döneminin tamamlanmış olması gerekir. Fakat 18 yaşından küçük olan bireylerde ailenin onayı alınarak ve doktorun kararı doğrultusunda ameliyat gerçekleştirilebilmektedir.

Estetik ve Plastik Cerrahi uzmanı Op.Dr. İstemihan Öztürk yeni yerinde Özel Elitpark Hastanesi karşısında hizmetinizdedir.

