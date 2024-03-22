Ramazan ayı nedeni ile iftar sonrasında da seçim çalışmalarını ara vermeden sürdüren İsmail Barış Coşgunsu, Kadeş Barış Meydanı çevresinde bulunan kafelere giderek vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi, göreve geldiklerinde yapacakları projelerden bahsetti.



Gelecek Partisi Belediye Başkan Adayı Coşgunsu: destek isterken yaptığı açıklamada; “Seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerimizi sürdürüyoruz, sağ olsunlar şahsıma ve partime gösterilen ilgi, alaka ve destek elbette beni ve ekip arkadaşlarımı çok mutlu ediyor. Teşekkür ediyorum” görüşüne yer verdi.