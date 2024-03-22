Ramazan ayı nedeni ile iftar sonrasında da seçim çalışmalarını ara vermeden sürdüren İsmail Barış Coşgunsu, Kadeş Barış Meydanı çevresinde bulunan kafelere giderek vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi, göreve geldiklerinde yapacakları projelerden bahsetti. 

Baad0Ad1 88F9 406C 9A03 C9Feb0158088
Gelecek Partisi Belediye Başkan Adayı Coşgunsu: destek isterken yaptığı açıklamada; “Seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerimizi sürdürüyoruz,  sağ olsunlar şahsıma ve partime gösterilen ilgi, alaka ve destek elbette beni ve ekip arkadaşlarımı çok mutlu ediyor. Teşekkür ediyorum” görüşüne yer verdi.

446Afd2E 6C64 4Da1 910D A2D0E329A5D9

Editör: HABER MERKEZİ