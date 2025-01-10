Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, sağlıklı bir demokratik sistemin vazgeçilmez unsuru olan basının kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde, toplumun ilerlemesinde ve medeniyetin inşasında hayati görev üstlendiğini kaydetti.

“Evrensel meslek ilkelerine sadakatle bağlı, hukuki değerler temelinde kişilik haklarına saygıyı önceleyen gazetecilerimiz; mesleğin saygınlığını artırmakta, medyaya duyulan güveni güçlendirmekte ve demokrasimizin gelişimine katkı sunmaktadır” diyen Erkılınç, son derece kıymetli olan bu anlayışın geleceğin gazetecilerinin yolunu aydınlatıp onlara rehberlik ettiğini belirtti.

Kutlama mesajında teknolojik gelişmelerin medyaya olan etkilerini değerlendiren Genel Müdür Erkılınç, “Son 20 yılda iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler sonucunda medyanın haber kaynaklarına erişimi, içerik üretimi ve kitlelere aktarımı kolaylaşırken; mecraların çeşitlenmesi ve fiziki sınırların ortadan kalkmasıyla bilginin yayılımı hızlanmış, mesajların etki gücü artmış, olumlu veya olumsuz her türlü yansıma kısa sürede alınabilir hale gelmiştir. Bu durum, ulusal ve uluslararası ölçekte stratejik önemi her geçen gün artan basının, karar vericilere nüfuz edebilme kabiliyetini ne yazık ki mesleki sınırlarını aşacak şekilde kullanılabilmesinin de önünü açmıştır” ifadelerini kullandı.

Ülkemizin gönül coğrafyasının fiziki hudutların çok ötesinde olduğunun yeniden hissedildiği bir dönemde, millî güvenlik açısından gazetecilerin durduğu konumun ve gözetecekleri hassas dengenin son derece önemli olduğunu vurgulayan Erkılınç, “Medya araçları vasıtasıyla ülkemize, milletimize ve değerlerimize yönelik dezenformasyon ve manipülasyon başta olmak üzere maksadı belli tüm girişimlere karşı mücadelede, bölgemizde ve dünyada yaşananlara duyarlı, üstlendiği sorumluluğun bilincindeki gazetecilere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız bulunmaktadır” dedi.

Basın İlan Kurumu’nun her konuda Türk basınının yanında olduğunun altını çizen Erkılınç, mesajını şu sözlerle tamamladı:

“Basın İlan Kurumu olarak paydaş kurumlarımızla iş birliği içinde Türk basınının yetkinliklerinin geliştirilmesi ve iktisadi yönden güçlendirilmesine yönelik her türlü adımı atmaya; basın çalışanlarının hak arayışında yanlarında durmaya devam edeceğiz. Sosyal sorumluluklarımızın bilincinde; resmî ilan ve reklamların objektif kriterler gözetilerek tarafsız şekilde dağıtılmasına dair kararlılığımızı koruyacağız. Bu duygu ve düşüncelerle gece gündüz demeden görevlerini fedakârca yerine getiren, hakikatin peşinde koşan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum.”