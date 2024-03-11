Evlenme çağında olan fakat maddi imkânı olmayan gençleri tespit edip düğünlerini Belediye olarak kendilerinin yapacağını belirten Burhan Sönmez, “Bunu yapmak çok zor bir şey değil. Kaynakların iyi kullanılması halinde ihtiyaç sahibi çok sayıda gencin masraflarını da belediye karşılayabilir. Bu seçimlerde özellikle gençlerin seçim sonuçlarına etkisinin fazla olacağına inanıyorum. Tüm genç kardeşlerimizin oylarına talibim” dedi.

Sönmez, ayrıca hayatını kaybeden vatandaşların ailelerinden talep olursa onların da mezar taşlarını Belediye olarak yapacaklarını söyledi.