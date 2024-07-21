Çorum'un sanat yaşamında önemli yeri bulunan, ÇORUM HABER'in Ulusal Karikatür Yarışmaları'nın organizasyonunda unutulmaz hizmetler veren eğitimci- karikatürist Sönmez Yanardağ (60), bu akşam saat 18.00 sıralarında beyin kanaması nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğü Özel Elitpark Hastanesi'nde hayata veda etti.
Çorum aşığı Milli Piyango Müdürü, merhum Dursun Yanardağ ile merhume Mualla Yanardağ'ın büyük oğulları, Ece Holding Halkla İlişkiler Müdürü Coşkun Yanardağ'ın ağabeyi, Derya Yanardağ'ın eşi, Yağız Yanardağ'ın babası olan Sönmez Yanardağ'ın cenazesi, yarın (22 Temmuz Pazartesi) Mezarlıklar Müdürlüğü'nden alınarak Akşemseddin Cami'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulu Mezarlık'ta toprağa verilecektir.
Sönmez Yanardağ 2018 yılında coğrafya öğretmenliğinden emekli olmuştu, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 8 aydan beri Çorum Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altındaydı.
ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.