Sektöründe yaptığı yenilikler ve farklı tasarımlarla sürekli ilerleme kaydeden Özer Konteyner, “Herkesin Bir Konteyneri Olsun” sloganı altında düzenlediği sonbahar kampanyasıyla, cazip fiyatlar ve bol ürün yelpazesi sunuyor.

Özer Konteyner Genel Müdürü Kemal Bolat, 50 bin liradan başlayan fiyatlarla farklı ebatlardaki yaşam evlerinin büyük ilgi gördüğünü belirterek, “Herkesin bir yaşam evi olsun ve en iyisini en hesapla fiyatla alsın istiyoruz” dedi.

Özer Konteyner tarafından farklı ebatlarda ve zevkli tasarımlarda dizayn edilen yaşam evlerinin, keyifle, huzur içinde yaşanır ortamlar sunduğunu belirten Genel Müdür Kemal Bolat, “Showroomumuzu konteyner ihtiyacı olsun olmasın tüm hemşehrilerimizin görmelerini arzu ediyoruz” diye konuştu.

Özer Koteyner, Ankara Yolu Yetsan Oto Radyatör Fabrikası karşısında, Ahlatcı Skoda Bayii arkasında ve Zanaatkarlar Kooperatifi girişinde bulunuyor. Firmayla, 0542 5665785 numaralı yardım hattından iletişim kurulabiliyor.