Piyanist Özgün Coşkuner, geride bıraktığımız Aralık ayında, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nde Vivaldi ve Mozart bestelerinin seslendirildiği Kopuz Oda Orkestrası Konseri’nde ve Hacettepe Üniversitesi Senfonu Orkestrası ile TRT 3’ün “Mithat Fenmen’i Ölümünün 40. Yılında Anma Programı”nda yer aldı.

Coşkuner kardeşler, 20 Ocak 2023 Cuma akşamı saat 20.00’de Mozarthaus Sanatevi’nde düzenlenen konserde de, keman ve piyano resitali verecekler.

Çorum’un yetiştirdiği değerli müzik insanlarından ve Grup Buluşum Orkestrası kurucularından Levent Coşkuner’in oğulları Sonat ve Özgün Coşkuner kardeşler 20 Ocak Cuma günü saat 20’de Ankara Mozarthaus Sanat ve Konser Evi’nde piyano ve keman resitalinde dinleyicileri ile buluşacaklar.

J. Brahms’ın Op.108, No.3, re minör keman ve piyano sonatının da aralarında bulunduğu Romantik ve Modern Dönem bestecilerinin eserlerinden derlenen zengin bir program ile izleyici karşısına çıkacaklarını söyleyen Sonat ve Özgün Coşkuner kardeşler, konseri verecekleri Mozarthause Sanat ve Konser Evi’nin sahne ile seyirci arasındaki mesafenin kaybolduğu, dinleyicilerin sanatçılarla iç içe olabilecekleri seçkin bir mekân olduğunu ifade ettiler.



Cuma günü akşamı verecekleri resital için çok iyi hazırlandıklarını belirten Sonat ve Özgün Coşkuner kardeşler, konserde Romantik Dönem’in önemli bestecilerinden biri olan J. Brahms’ın, oda müziğinde ve keman eğitiminde önemi büyük olan, melodik ve ritmik yapısı ile birçok teknik ve müzikal özellik barındıran ve toplamda yazdığı üç adet piyano-keman sonatlarından biri olan, “Op. 108 No:3 Re Minör Keman-Piyano Sonatı” eserini de icra edeceklerini kaydettiler.

İki kardeş olarak birlikte Türk bestecilerinin keman- piyano eserlerinden oluşan bir repertuvarla Fransa, İngiltere, İtalya ve Azerbaycan’da da konserler verdiklerini söyleyen Sonat ve Özgün Coşkuner kardeşler, 2011 yılında da Çorum’da bir konser verdiklerini belirterek “müziği en yalın haliyle deneyimleyebileceğiniz, alışılmışın dışında bir konser deneyimi için sanatsever Çorumlu hemşerilerimizi konserimize bekliyoruz. Resital biletleri Biletix’den temin edilebilir” diye konuştular.

SONAT COŞKUNER, keman

ÖZGÜN COŞKUNER, piyano

PROGRAM

A. SCHNITTKE (1934 - 1998)

Suite In Old Style, Op.80

- Pastorale

- Ballet

- Menuet

- Fuga

- Pantomime

A. GLAZUNOV (1865 - 1936)

Meditation Op.32

E.TOSELLI(1883 - 1926)

Serenade Op.6

C.BOHM (1844 - 1920)



T.BAKIXANOV (1930 - )

Andante

F.ALNAR (1906 - 1978)

Sözsüz Romans

J. BRAHMS (1833 - 1897)

Sonata

Doç. Dr. Sonat COŞKUNER, keman

Müziğe ve keman eğitimine 1996 yılında Ankara Güzel Sanatlar Lisesi’nde başladı. 2000 yılında öğrenci değişim projesi ile Waimar’a gönderildi. Aynı yıl Gazi Üniversitesini kazandı ve Prof. Yılmaz Şendurur’un keman öğrencisi oldu.

Cihat Aşkın, Mihail Aranoviç Gotsdinner ve Albert Markov’un ustalık sınıflarına katıldı. 2005-2010 yılları arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarında keman eğitimcisi olarak çalıştı.

2007 yılında yüksek lisansını, 2012 yılında ise doktorasını tamamladı. Strasbourg, Bakü, Londra, Porto, Floransa’da keman resitalleri verdi. 2010 yılında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesine geçiş yaptı. 2010-2015 yılları arasında Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrasında keman sanatçısı ve çocuk korosu şefi olarak çalıştı.

Çalışmalarını Soundpainting ve müzik eğitimi üzerine yapan Coşkuner, 2008 yılından beri Soundpainting yapmakta ve 2013 yılından bu yana lisansüstü düzeyde Soundpainting dersleri vermektedir.

2016 yılında Fransa Ankara Başkonsolosluğu’ndan kazanmış olduğu burs ile Bordeaux’da Soundpainting Yoluyla Algının Artırılması üzerine çalıştı. 2018 yılında Tübitak doktora sonrası araştırma bursu ile Bergen Western University Of Applied Science’da Soundpainting’in Dikkat Üzerine Etkileri üzerine bir araştırma yaptı.

Halen Soundpainting üzerine seminer ve atölyeler gerçekleştirmektedir. Çocuklar için hazırladığı bir keman metodu ve bir düo keman dağarcığının yanı sıra, yaylı çalgılar için doğaçlama oyunları kitabı bulunmaktadır.

2022 yılında Kazakistan Ulusal Sanat Üniversitesi Liselerarası Yaylı Çalgılar Yarışması’nda jüri üyeliği yaptı. 2019 Temmuz ayından bu yana Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarında keman dersleri vermektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Özgün COŞKUNER, piyano

Piyano eğitimine Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’na 2002 yılında kabul edilerek başlayan Özgün Coşkuner, 2009 yılındaki mezuniyetine kadar Prof. Semra Kartal ile piyano çalışmalarını sürdürdü. Aynı yıl Samsun Devlet Opera ve Balesi’nde orkestra sanatçısı-korrepetitör olarak görev yapmaya başladı.

Oda müziği konserleri, resitaller, sahne üstü orkestra konserleri, opera temsilleri, eğitim etkinlikleri ve turnelerde görev aldı. Keman eğitimcisi ve sanatçısı Doç. Dr. Sonat Coşkuner ile beraber Türk bestecilerinin keman- piyano eserlerinden oluşan bir repertuvarla Fransa, İngiltere, İtalya ve Azerbaycan’da konserler verdi.

2015 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü’nde yüksek lisans programını tamamladı, aynı süreçte İtalya’nın Floransa kentindeki Cherubini Konservatuvarı’nda 1 yıl eğitim gördü.

Özgün Coşkuner, sanatta yeterlik eğitimini tamamladığı Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Anasanat Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.