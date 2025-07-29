Çingiller köyünden gelme, Akçay Mahallesi’nde oturan merhum Şefik Karakaya’ın oğlu, merhum Erdoğan ve Oktay Karakaya’ın kardeşi, muhtar Yasin ve sanayi esnafından Yalçın Karayel’in dayısı kamyoncu esnafından Süleyman Karadoğan’ın damadı Uzman Çavuş Levent Karakaya hayata veda etti.

Uzman Çavuş Levent Karakaya için askeri tören düzenlendi.

Sungurlu Ulucami'de öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından düzenlenen askeri törene Çorum Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, İlçe Emniyet Müdürü Murat Önder ve vatandaşlar ile birlikte ailesi katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ