Prof.Dr. Kenan MORTAN

Tanıştığım gün “ağabey” dediğim 3 insan oldu: Yaşar Kemal, Ara Güler ve Altan Öymen.

Altan ağabey! “ışıklar altında” uyu...

“Önce Japonya” sloganıyla seçimde 9,2 milyon oy alan Sanseito Partisi’yle Japonya’da yeni bir dönem başladı...

Bu parti,2020’de kuruldu. Irkçı partinin youtube’daki temel söylemi, “Japonya bir gizli örgütün işgalinde”.

İki “vaat” öne çıkıyor: İlki, silahlanmayı yasaklayan 1947 Japon Anayasası değiştirilecek. Ülke, nükleer güç oluşturacak ve dünyada 3. büyük ordu konumuna gelinecek.

İkincisi, “Abenomics” politikası bağnaz bir neo-con modele dönüşecek.

Lideri Kamiya genç bir İngilizce öğretmeni. “Trump benim model örneğim ve cesur siyasi tarzı ilham kaynağım” diyecek denli pervazsız. Japonya’nın uzun saldırgan geçmişini “uydurulmuş” olarak kabul ediyor.

Japonya, deflasyon ve durgunluğu nerdeyse bir arada yaşıyor(du).

Abenomics politikasıyla, çalışanların “ömür boyu sözleşme hakkı” başaşağı gitti. Çalışanların % 50’si artık tek taraflı sözleşme kapsamında. Toplu sözleşme yapan işçi oranı yüzde 16’ya düştü. 40 saatlik haftalık çalışma süresi kemikleşti. Kadın-erkek arasındaki ücret makası daha da büyüdü, yüzde 70’e ulaştı. İşyerlerinde kadın tacizleri zaten vardı, arttı. İşveren örgütü Keidanren’den “ Temiz Kağıdı” almadan, işyeri değişikliği yapılamıyor. Yabancı işçiler “Karihömen” adlı rejimde, hiçbir hakları yok.

Ders kitaplarında okutulan “Toyota Üretim Sistemi” (1992) henüz geçerli. Ama üretici ile tedarikçiyi tek şemsiye altında toplayan Keiretsu Modeli gün sayıyor. Çünkü bu sistem rekabetçi olmaya engel.

Japonya Üst Meclisi’nin 4. partisi olarak “kilit”konumuna gelen Sansaito ne yapar?

248 üyeli Üst Meclis’de çoğunluğunu kaybeden LDP koalisyonuna taze kan gerekiyor... 20 Temmuz seçiminden hemen sonra Başbakan İshiba “ABD ile gümrük tarifeleri görüşmeleri öncesinde istikrar adına istifa etmeyeceğim!” dedi. 14 milletvekiliyle Sansaito “istikrar” için biçilmiş kaftan.

ABD, 23 Temmuz’da -seçimden 3 gün sonra- Japonya’ya ayrıcalıklı bir gümrük vergisi açıkladı. Trump’ın “Benim talimatımla Japonya ABD’de 550 Milyar $ yatırım yapacak” sözleri, bu kararın bir görüşme olmadan alındığını gösteriyor.

Japonya’daki “yeni” ve militarist bir koalisyon ABD’ye Asya’da “iyi” bir müteffik olacak, burası kesin.

ABD, 6 Ağustos 1945’de Hiroşima’ya atom bombası atmış ve 1952’ye dek ülkeyi işgal etmişti. Bu dönemde General Douglas MacArthur (1880-1964) savaş sanayinin belkemiğini oluşturan şirketlerin oluşturduğu tek-el yapısını (zaibatsu) tasfiye etti.

Ve şimdi, Hiroşima’nın 80. yıldönümünde, Japonya yeniden saldırgan olmaya hazırlanıyor.

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Yaşar Kemal usta diyor ki: İnsan soyu başkaldırmayı yemek, içmek, yaşamak, uyumak, çocuk yapmak gibi bir yaşama biçimi yapmazsa bugünden de bin beter olacak.

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Not 1:Kevser Özkan dostum,"Bazen bir melek kesilir şairin yüreği ve kalemi /Bazen zebani /Bazen zehir, bazen zemzem tadında anlatır

Cenneti, cehennemi/Son günlerde tek bir kelam düşmüyorsa kaleminden

/Bedenler ve yürekler yalınayak cehennemde besbelli..." dizelerini yollamış. “Kalemine sağlık...” diyorum.

Not 2:Haşim Hüsrevşahi dostum ise “Memlükler” konusuna açıklık getirmiş. Diyor ki: “Osmanlı padişahi Yavuz Sultan Selim, bildiğimiz üzere babasını, kardeşlerini, onların eşlerini ve çocuklarını toptan öldürüp tahta oturduktan sonra en temel işi Türklerle savaşmak olmuştur....

Memlükler ve Safeviler (Kızılbaşlar) Türk gelenekleri açısından ve de kadınlara ait sosyal konum açısından birçok benzerlik göstermekteler.’’

Teşekkür ederim.

Not 3:İnci Uzun dostum, yeni Ankara’nın öyküsünü o denli güzel anlatmış ki..Sağolsun..

26 Temmuz 2025